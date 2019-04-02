Украина активно укрепляет границу с РФ в рамках проекта "Стена"

Украина начала активное укрепление границы с Российской Федерацией в рамках проекта "Стена", информирует пресс-служба МВД Незалежной.
— Стартовали активные работы по обустройству российско-украинской границы, — поясняется в сообщении.
По информации ведомства, работы начались на участке в Луганской области, где устанавливаются заграждения и выкапываются противотранспортные рвы.
Также продолжается работа по оборудованию видеонаблюдения и контроля, прокладке переходов и доставке щебня.
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