Медведев поручил изучить возможность снизить ставки по кредитам малому бизнесу

Председатель правительства подчеркнул, что необходимо сделать кредиты более привлекательными.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости изучить возможности улучшить условия кредитования малого бизнеса.

— Вчера я дал поручение, сейчас пока ничего называть не буду, потому что нужно ещё окончательно его отработать, по поводу самой ставки, которая применяется, — заявил Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

Председатель правительства подчеркнул, что необходимо создать более комфортные условия для малого бизнеса.