Путин и Алиев обсудили вопрос Нагорного Карабаха

Президент РФ заявил, что наша страна готова и дальше оказывать содействие в поиске мирного решения этого кризиса.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсуждали ситуацию с нагорнокарабахским урегулированием.

Как уточняет пресс-служба президента, Алиев рассказал главе государства о встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 29 марта. Путин в свою очередь отметил важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном.

— Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, — подытожили в Кремле.

Накануне стало известно о телефонных переговорах Путина и Пашиняна. Глава армянского правительства во время беседы поблагодарил российского лидера за посредничество нашей страны в переговорах по Нагорному Карабаху.