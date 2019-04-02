Сын главы британской разведки погиб в загадочной автокатастрофе

В полиции назвали смерть 22-летнего студента "необъяснимой". Подробности выясняются.

Сын шефа британской спецслужбы MI6 Алекса Янгера погиб в автокатастрофе на территории частного поместья в Стерлингшире. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на управление полиции Шотландии.

Подробностей гибели 22-летнего студента Эдинбургского университета Сэма Янгера правоохранители не приводят, однако даже в небольшом комментарии для прессы они называют смерть "необъяснимой".

Семья Янгера уже подтвердила информацию об утрате, однако детали загадочной автокатастрофы родственники раскрывать не стали. Через своих адвокатов они попросили уважать их частную жизнь и дать им возможность "спокойно почтить память замечательного сына".

55-летний Алекс Янгер находится на службе в MI6 с 1991 года. Он курировал разведоперации по всему миру, работал на различных должностях в Европе и на Ближнем Востоке, был представителем MI6 в Афганистане. В 2014 году он возглавил внешнюю разведку Великобритании MI6.