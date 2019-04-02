В Челябинске поймали мужчину, который переоделся в полицейского и бил людей

За такое переодевание задержанному грозит штраф за административное правонарушение.

Правоохранители задержали жителя Челябинска, который устроил драку в баре в форме сотрудника ДПС, купленной в Сети, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По информации полиции, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ночью 29 марта в баре Челябинска мужчина в форме сотрудника полиции начал драку с другими посетителями. Пострадавшие граждане в полицию не обращались. Местный главк МВД провёл проверку, по результатам которой и был задержан мужчина.

Он пояснил, что около года назад купил форму в Интернете. Также мужчина признал, что в форме приходил в бар, где подрался с посетителями.

По месту проживания "полисмена" были изъяты форма инспектора ДПС и жезл, уточняется в сообщении.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", ему грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.