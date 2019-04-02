При пожаре в Архангельске погиб 4-летний мальчик, оставленный без присмотра

Одной из рассматриваемых версий произошедшего является неосторожное обращение с огнём.

В Архангельске при пожаре в деревянном частном доме погиб четырёхлетний мальчик, оставленный без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Инцидент произошёл вечером 1 апреля. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили ребёнка одного в квартире, позднее они передали его сотрудникам скорой помощи. Несмотря на все попытки, спасти жизнь мальчику не удалось. По предварительной информации, он погиб в результате отравления угарным газом.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение погибшего с огнём.