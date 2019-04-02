Центробанк обещал присмотреться к ресторанам, не принимающим к оплате карты

Если регулятор обнаружит "направленную деятельность" в действиях таких заведений, он может принять меры.

Центробанк России выяснит, по какой причине некоторые рестораны не принимают банковские карты, ссылаясь на дорогой эквайринг, и может принять меры, если будет обнаружена незаконная практика, рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

— Я не готов сейчас утверждать, но есть такие предположения, что карты они не принимают не из-за того, что там дорогой эквайринг, а по другой причине. Мы следим за этой темой, — отметил Скобелкин.

По его словам, если регулятор обнаружит "направленную деятельность" в действиях таких ресторанов, он может принять меры. Впрочем, пока массовых случаев непринятия карт в ресторанах Центробанк не зафиксировал.

— Нужно посмотреть повнимательнее, насколько широк масштаб, — подчеркнул специалист.

Скобелкин занимает пост зампреда Центробанка с 2013 года. На этом посту он курирует в том числе вопросы валютного контроля, информационной безопасности, противодействия отмыванию полученных преступным путём доходов, финансированию терроризма.