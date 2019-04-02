В Москве утвердили названия четырёх новых станций метро

В их число попала и первая в столице станция, которая свяжет город с одним из аэропортов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия четырёх новых станций метрополитена. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Правительства Москвы.

Так, определилось название будущей конечной станции красной ветки — "Коммунарка". Её открытие планируется уже в этом году.

Имя появилось и у первой в столице станции, которая свяжет город с одним из аэропортов. Речь о Внуково, а станция подземки получила такое же название, как и воздушная гавань.

Кроме того, стало известно имя двух новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) — "Мнёвники" и "Карамышевская".