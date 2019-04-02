Лавров: Порошенко отбился от рук Франции и ФРГ из-за американских "заступников"

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Лавров: Порошенко отбился от рук Франции и ФРГ из-за американских "заступников"

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

При этом и Меркель, и Макрону будет неловко публично наседать на украинского президента, считает глава российского МИД.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что украинский президент Пётр Порошенко перестал слушаться Францию и Германию из-за того, что чувствует "заступничество" со стороны США. Об этом министр иностранных дел заявил, комментируя несоблюдение Украиной минских договорённостей.

То, что их "подопечный" (Порошенко. — Прим. ред.) отбился от рук, это факт. С одной стороны, он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники", — заявил министр в интервью газете "Московский комсомолец".

При этом Лавров считает, что Меркель и Макрону неловко будет публично наседать на Порошенко, ведь они тем самым покажут, что их "посредничество" провалилось.

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