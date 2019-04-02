После взрыва в академии в Петербурге возбудили дело о покушении на убийство

В результате ЧП четверо военнослужащих получили разные травмы, им была оказана медпомощь.

После взрыва в Военно-космической академии в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом информирует пресс-служба СКР.

— По данным следствия, сегодня около 13:30 в одном из служебных помещений академии произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительной информации, четверо военнослужащих получили разные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств ЧП. Выясняется происхождение взорвавшегося предмета.

Напомним, в результате взрыва обрушился лестничный пролёт. Лайф публиковал фото и видео с места ЧП, а также списки пострадавших.