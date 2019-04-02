Стало известно, как будет выглядеть Джокер в сериале "Готэм" — фото

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Стало известно, как будет выглядеть Джокер в сериале "Готэм" — фото

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Фото: © twitter.com/screenrant

Ключевого зловещего персонажа в телешоу про супергероев будет играть Камерон Монахэн.

Компания Fox поделилась новыми подробностями о двух финальных сериях "Готэма". В этих эпизодах можно будет увидеть Джокера, которого сыграет актёр Камерон Монахэн. Об этом сообщает IGN.

Вместе с этим компания опубликовала тизер новых серий. Зрители могут увидеть Джокера, который сначала находится в больнице, а после появляется на свободе.

Напомним, 5-й сезон "Готэма" будет последним для сериала. Две заключительные серии будут показаны 18 и 25 апреля.

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