Стало известно, как будет выглядеть Джокер в сериале "Готэм" — фото

Ключевого зловещего персонажа в телешоу про супергероев будет играть Камерон Монахэн.

Компания Fox поделилась новыми подробностями о двух финальных сериях "Готэма". В этих эпизодах можно будет увидеть Джокера, которого сыграет актёр Камерон Монахэн. Об этом сообщает IGN.

Your first look at the Joker on Gotham is here!



Check out the image and trailer! ➡️ https://t.co/hls9JSJ0Ci pic.twitter.com/mnPgcDaKAF — Screen Rant (@screenrant) April 2, 2019

Вместе с этим компания опубликовала тизер новых серий. Зрители могут увидеть Джокера, который сначала находится в больнице, а после появляется на свободе.

Напомним, 5-й сезон "Готэма" будет последним для сериала. Две заключительные серии будут показаны 18 и 25 апреля.