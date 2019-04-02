Стало известно, как будет выглядеть Джокер в сериале "Готэм" — фото

Компания Fox поделилась новыми подробностями о двух финальных сериях "Готэма". В этих эпизодах можно будет увидеть Джокера, которого сыграет актёр Камерон Монахэн. Об этом сообщает IGN.
Your first look at the Joker on Gotham is here!— Screen Rant (@screenrant) April 2, 2019
Check out the image and trailer! ➡️ https://t.co/hls9JSJ0Ci pic.twitter.com/mnPgcDaKAF
Вместе с этим компания опубликовала тизер новых серий. Зрители могут увидеть Джокера, который сначала находится в больнице, а после появляется на свободе.
We feel a punchline coming on... HA! ha! hA! Ha! HA! 🃏 #AprilFoolsDay #Gotham pic.twitter.com/YelGWQBgF1— Gotham (@Gotham) April 1, 2019
Напомним, 5-й сезон "Готэма" будет последним для сериала. Две заключительные серии будут показаны 18 и 25 апреля.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени