Сомелье: Хорошее вино можно найти даже за 300 рублей

Специалист отметил, что при выборе напитка нужно не забывать опираться на собственные предпочтения, а не только следовать чужим советам.

Хорошее вино не обязательно должно быть сухим и продаваться по высокой цене. Об этом рассказал победитель XIX Российского конкурса сомелье Григорий Чегодаев в беседе с News.ru.

— В вине главное — баланс, как и в музыке, в красках в живописи, в поведении человека, в конце концов. Полусладкое со сбалансированной кислотностью — приятный напиток, — сказал Чегодаев.

По его словам, не нужно мучить себя и пить сухое вино, если оно не нравится. Сомелье лично предпочитает из белых вин "тонкие, элегантные, комплексные" и "с акцентом на кислотность".

Из красных вин Чегодаев рекомендует обязательно пробовать бургундские сорта, а также он обратил внимание, что высокое содержание алкоголя снижает аромат напитка. Помимо этого сомелье заявил, что даже за 300 рублей можно найти хорошее вино.

— Невысокая цена не всегда означает низкое качество. Например, "Фанагория", "Кубань Вино", "Саук Дере". У них есть вина в этой ценовой категории очень интересные, — сказал Чегодаев.

Он подчеркнул, что главное — ходить в магазин с хорошими консультантами, которые сориентируют по качеству продукта. Сомелье добавил, что из игристого вина нужно выбирать именно шампанское, то есть произведённое во французском регионе Шампань.

Как ранее писал Лайф, специалисты назвали лучшие белые вина России.