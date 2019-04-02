В АТОР оценили идею ввести гостиничный сбор

Введение гостиничного сбора в России может положительно сказаться на развитии туристической инфраструктуры. Об этом в беседе с НСН рассказала глава Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

По её мнению, сейчас очень важно проанализировать, куда пойдут деньги, полученные от введения налога, а также понять, о какой именно сумме идёт речь.

— В целом налог, который пойдёт на развитие инфраструктуры, в первую очередь туристической, — это неплохая мера. Дальше, как обычно бывает, — дьявол в деталях: какой размер, в какие бюджеты пойдёт, как им будут распоряжаться, кто его будет платить и так далее, — заявила Ломидзе.

Ранее Лайф рассказывал, что Минфин предложил ввести ряд новых налогов в России, среди которых значился гостиничный сбор.