В Казахстане автомойщик разбил Chevrolet Camaro клиентки — видео

Сотрудник не справился с управлением и влетел в забор и бордюр, чуть не отправив дорогую машину в обрыв.

Хозяйка спорткара Chevrolet Camaro оставила свой автомобиль на одной из автомоек Усть-Каменогорска и осталась без машины. Об этом сообщает местный портал yk.kz.

19-летний сотрудник автомойки, не устояв перед искушением, взял автомобиль "покататься", но не справился с управлением и влетел в забор и бордюр, чуть не отправив дорогую машину в обрыв.

Автовладелица, впервые после зимы выехавшая на этой машине в город, обратилась в полицию. По её словам, за всё время эксплуатации авто было в идеальном состоянии.

— У меня ни одной царапины не было, ***, я вожу аккуратно, это он всё снёс, и вот такая вот ***, ребятки. Поездила ***, выгнала машину помыть. <...> Он тут *** газа давал, в поворот въезжал, *** малолетний, — не сдерживала своих эмоций разгневанная автовладелица.