Токаев назвал главную тему переговоров с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главную тему переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. Речь идёт об укреплении союзничества и стратегического партнёрства двух стран.

— Казахстанско-российские отношения сегодня могут служить эталоном межгосударственных связей. Думаю, тема укрепления союзничества и стратегического партнёрства наших стран будет главной на предстоящих переговорах, — заявил Токаев в интервью "Российской газете" в преддверии своего приезда в Москву.

Лидер страны напомнил, что у России и Казахстана есть огромный потенциал для развития взаимодействия по таким вопросам, как торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, культурно-гуманитарное сотрудничество.

Напомним, Токаев приедет в Россию по приглашению Путина. Это первый его официальный визит за границу с момента инаугурации на пост президента Казахстана.