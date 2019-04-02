В Москве состоится грандиозный рэп-фестиваль "Маятник Фуко"

Даже если никогда не слышали об этом мероприятии, вы точно не сможете пройти мимо таких артистов, как Пошлая Молли, Тима Белорусских и ATL.

В эту пятницу, 5 апреля, в московском клубе Adrenaline Stadium состоится грандиозное событие в мире российской рэп-культуры — фестиваль "Маятник Фуко".

Даже если никогда не слышали об этом мероприятии, вы точно не сможете пройти мимо таких артистов, как Пошлая Молли, Тима Белорусских и ATL. Десять артистов представят на суд публики не только всеми любимые хиты, но и свои новые работы.

Все они уже сумели по-настоящему порвать тусовку в Санкт-Петербурге, где "Маятник Фуко" прошёл 23 марта. Организаторы отмечают, что в Северной столице был полный солд-аут с сумасшедшей атмосферой, которую создали более 10 тысяч зрителей вкупе со звёздами вечера.

Первый фестиваль прошёл год назад в Санкт-Петербурге. На нём по-настоящему дали жару Pharaoh, Хаски, Монеточка, T-Fest и многие другие. "Маятник Фуко" имел настолько оглушительный успех, что организаторам пришлось провести ещё один фест летом того же года. Правда, растянулся он на девять дней.