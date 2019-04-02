Лавров заявил об отказе США сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об отказе Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере кибербезопасности. Он добавил, что Россия неоднократно предлагала США взаимодействие по этой теме в связи с различными подозрениями Штатов.

— Они ответили отказом. Мы ещё несколько раз это перепредлагали, — заявил министр в интервью "Московскому комсомольцу".

Напомним, США неоднократно обвиняли российских хакеров во "вмешательстве в американские выборы", в атаках на серверы во время избирательной кампании и т.д. В Москве эти обвинения называли голословными и бездоказательными.