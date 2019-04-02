Захарова высмеяла Украину за "активное укрепление" границы с Россией

Ранее в МВД Незалежной заявили, что в Луганской области устанавливаются заграждения и выкапываются противотранспортные рвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над планами Киева "активно укреплять" границу между Украиной и Россией.

— Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент всё поймёт, начнёт паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершён", — сказала Захарова.

Она также поинтересовалась, успела ли депутат Верховной рады Надежда Савченко реализовать свои электоральные права на выборах украинского президента. Она отметила, что по этому вопросу уже давно ничего не слышно от Совета Европы.

Напомним, в МВД Незалежной заявили, что в рамках проекта "Стена" в Луганской области устанавливаются заграждения и выкапываются противотранспортные рвы на границе с Россией.