Синоптики рассказали, когда москвичи смогут снять тёплые куртки

Увы, но всем тем, кто хотел облегчить свой ежедневный гардероб, придётся потерпеть ещё чуть-чуть.

Настоящая весенняя погода, при которой можно будет снять тёплые куртки, придёт в Москву лишь во второй половине апреля. Об этом в беседе с Лайфом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Во второй половине месяца, конечно же, температура повысится, и уже будут долгожданные +13... +15 градусов днём, когда можно будет снять плащ, куртку и уже ходить в более весенней одежде, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что апрель не пройдёт без перемен в погоде наподобие тех, которые были после минувшего воскресенья, когда температура доходила до 15 градусов тепла, а затем резко упала. Однако нынешнюю погоду синоптик охарактеризовал как "чудесную".