Синоптики рассказали, когда москвичи смогут снять тёплые куртки

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Синоптики рассказали, когда москвичи смогут снять тёплые куртки

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Увы, но всем тем, кто хотел облегчить свой ежедневный гардероб, придётся потерпеть ещё чуть-чуть.

Настоящая весенняя погода, при которой можно будет снять тёплые куртки, придёт в Москву лишь во второй половине апреля. Об этом в беседе с Лайфом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во второй половине месяца, конечно же, температура повысится, и уже будут долгожданные +13... +15 градусов днём, когда можно будет снять плащ, куртку и уже ходить в более весенней одежде, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что апрель не пройдёт без перемен в погоде наподобие тех, которые были после минувшего воскресенья, когда температура доходила до 15 градусов тепла, а затем резко упала. Однако нынешнюю погоду синоптик охарактеризовал как "чудесную".

Именно такой она и должна быть. Такая у нас весна — это всё-таки не Турция, не Испания, не Португалия, не Италия, где уже цветут цветы, травка зеленеет. У нас немножко другая весна

Роман Вильфанд

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