Возле детского сада в Мурманске появилась машина с гробом и венками — видео

Ритуальные предметы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в качестве вещдоков.

Прохожие в Мурманске вызвали правоохранителей после того, как на одной из улиц города около детского сада появился автомобиль с установленным на крыше гробом и траурными венками на лобовом стекле, а также проколотыми шинами. Ролик опубликовало ИА "Би-порт".

Полиция проводит проверку по данному факту. Ритуальные предметы были забраны правоохранителями в качестве вещдоков.

Многие предположили, что эта акция является делом рук коллекторов. Но, по данным РИА "Новости", к их деятельности случай не имеет отношения.