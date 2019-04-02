Мосгорсуд проверит законность ареста экс-министра Абызова 10 апреля

Читайте также

Мосгорсуд проверит законность ареста экс-министра Абызова 10 апреля

228

Михаил Абызов. Фото: © Агентство Москва

Юрист, представляющий интересы обвиняемого, заявил, что его подзащитный чувствует себя хорошо.

Мосгорсуд 10 апреля 2019 года проверит законность ареста экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Алексей Кирсанов в беседе с агентством "Москва".

— Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 апреля, — сказал Кирсанов.

Он отметил, что Абызов чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется.

О задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Басманный суд Москвы 27 марта арестовал экс-министра на два месяца. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые прокомментировал дело Абызова.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×