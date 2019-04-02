Путешественник из Астрахани махнул в кругосветку. Но его нашли и вернули маме

Любителю приключений оказалось всего восемь лет. А о его грандиозных планах родители узнали из записки среди учебников.

В полицию Астрахани обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила странное: её сын-второклассник ушёл из дома в неизвестном направлении, а на столе, где мальчик делал уроки, осталась записка: "Мама, я отправился в кругосветное путешествие. Целую".

Юного путешественника искали сразу несколько поисковых групп. Через пару часов мальчик был найден целым и невредимым на новом мосту в нескольких десятках километров от дома.

Оказалось, что на побег его вдохновили книги о путешествиях.

— Написав записку родителям и положив в рюкзак любимые энциклопедии, игрушку, деньги из своей копилки и банан, он вышел из дома. Проехав часть пути на трёх маршрутных такси и добравшись до остановки на улице Анри Барбюса, дальше юный путешественник решил идти пешком, — рассказала в интервью местным СМИ начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Юлия Буланова.

Любителя приключений вернули матери. Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и его родителями, но никаких протоколов в отношении семьи составлено не было.