Украина заплатит норвежским юристам 14 млн евро, чтобы судиться с "Газпромом"

Согласно контракту, данная сумма включает в себя не только выплату гонораров, но и возмещение расходов, привлечение третьих сторон, а также траты на командировки.

Украинская государственная компания "Нафтогаз" заключила договор на сумму 14 миллионов евро с норвежской фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS, которая должна будет осуществлять юридическое сопровождение судебных тяжб Незалежной с российским "Газпромом". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, "Нафтогаз" уже сотрудничал с данной норвежской компанией по аналогичным спорам с российским "Газпромом" в мае 2014 года. Тогда, по предварительным данным, украинской стороне пришлось заплатить норвежцам 1,3 миллиона евро. А в 2015 году украинская сторона выплатила юридической компании Wikborg Rein уже 2,7 миллиона евро.

Напомним, тема поставок газа на Украину из РФ и транзита через Незалежную топлива в Европу была непростым вопросом в российско-украинских отношениях. А сейчас проблема обострилась особенно сильно, потому что в начале 2020 года истекают контракты, заключённые между Москвой и Киевом. В то же время украинский лидер Пётр Порошенко заявлял ранее, что уже в 2021–2022 годах его страна перестанет импортировать газ из РФ и станет энергонезависимой.