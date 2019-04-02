Орбакайте показала следы "побоев" на лице

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Орбакайте показала следы "побоев" на лице

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Фото: © Instagram/orbakaite_k

Певица призналась, что таким образом она хотела разыграть своих фанатов. Увы, но далеко не многие оценили шутку.

Певица Кристина Орбакайте выложила в свой инстаграм фотографию с побоями на лице, чем очень напугала своих подписчиков.

Впрочем, в подписи к фото артистка призналась, что переживать не стоит, а таким образом она хотела разыграть поклонников в честь 1 апреля.

Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино — не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль, всегда интересно, — написала Орбакайте.

Правда, далеко не все её подписчики оценили шутку, а многие очень даже испугались.

Взрослая женщина, совсем не умно, — написал один из комментаторов.

Тем не менее нашлись и те, кто, несмотря на такой фейс певицы, остался поклонником её красоты.

У Вас даже с таким гримом получается оставаться красоткой, — написал другой пользователь.

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