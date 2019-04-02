В Госдепе предупредили о "пакете мер" НАТО в ответ на действия РФ в Чёрном море

В Госдепе заявили, что главы МИД стран — участниц НАТО на встрече в Вашингтоне примут некий "пакет мер", который станет ответом "на действия России в Чёрном море". Как заявил высокопоставленный чиновник американского внешнеполитического ведомства, это всего лишь часть ответа на те вызовы, с которыми Североатлантический альянс якобы сталкивается в Чёрном море.

— Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, — заявил он журналистам.

При этом, как выразился высокопоставленный чиновник Госдепа, он не раскрывает подробности, а то не хочет забегать вперёд министров.

Меж тем с начала этого года корабли НАТО и США неоднократно заходили в Чёрное море.