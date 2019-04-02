Российским кандидатам в космонавты не дадут спать 64 часа

За это время испытуемые должны пройти ряд психологических тестов и заданий, имитирующих работу на орбите.

Российские кандидаты в космонавты, которые пополнили отряд по итогам набора прошлого года, начали проходить тестирование в сурдокамере, сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

— Для группы общекосмической подготовки начался очередной этап — исследование нервно-психической устойчивости кандидатов в космонавты в условиях изоляции с циклом регулируемой непрерывной деятельности на стенде "Квант", более известном как сурдокамера, — поясняется в сообщении.

В ходе испытания кандидаты в космонавты должны будут по очереди бодрствовать в замкнутом помещении в течение 64 часов в условиях постоянного искусственного освещения. За это время испытуемый должен пройти ряд психологических тестов и заданий, имитирующих работу на орбите, а также выполнять упражнения и операции по контролю своего состояния здоровья.

Так специалисты ЦПК изучат нервно-психическую устойчивость кандидатов и определят динамику эмоциональной напряжённости и утомляемости, а также оценят особенности психологии и способность к адаптации.

Испытуемым также нужно будет вести записи и репортажи. Более того, программа содержит творческие задания. Предусмотрено и личное время, которое можно будет тратить на своё усмотрение (но в пределах камеры).

Первым к испытаниям приступил Евгений Прокопьев — брат Сергея Прокопьева, вернувшегося в декабре 2018 года с МКС.

Всего в отряде 2018 года восемь человек — Александр Горбунов, Константин Борисов, Алексей Зубрицкий, Александр Гребёнкин, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.