"Аэрофлот" назвал стоимость одного места багажа в новом тарифе

Авиакомпания "Аэрофлот" огласила стоимость одного места багажа в новом безбагажном тарифе. Об этом говорится на сайте компании.
Так, перевозчик возьмёт две тысячи рублей за покупку места багажа, если это сделать заранее на сайте. Приобретение на стойке регистрации обойдётся в две с половиной тысячи рублей.
Дороже стоит покупка второго места — шесть тысяч, если оформлять её заранее, и семь с половиной тысяч — если при регистрации.
Напомним, авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" с 2 апреля открыли на своих рейсах безбагажный тариф. Перевозчики уверены, что данная мера поможет снизить цену билетов на 30%.
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