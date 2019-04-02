"Аэрофлот" назвал стоимость одного места багажа в новом тарифе

Штраф за превышение габаритов багажа (максимум 203 см в трёх измерениях) составит 5000 рублей.

Авиакомпания "Аэрофлот" огласила стоимость одного места багажа в новом безбагажном тарифе. Об этом говорится на сайте компании.

Так, перевозчик возьмёт две тысячи рублей за покупку места багажа, если это сделать заранее на сайте. Приобретение на стойке регистрации обойдётся в две с половиной тысячи рублей.

Дороже стоит покупка второго места — шесть тысяч, если оформлять её заранее, и семь с половиной тысяч — если при регистрации.

Напомним, авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" с 2 апреля открыли на своих рейсах безбагажный тариф. Перевозчики уверены, что данная мера поможет снизить цену билетов на 30%.