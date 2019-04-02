Разъярённый трудовик из Воронежской области прижёг утюгом спину пятикласснику

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Разъярённый трудовик из Воронежской области прижёг утюгом спину пятикласснику

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Мать пострадавшего несовершеннолетнего заявила, что мужчина поступил так намеренно.

Жительница Воронежской области заявила, что учитель одной из местных школ обжёг утюгом её сына. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Со слов матери пострадавшего мальчика, учитель целенаправленно обжёг его утюгом. Он вынул шнур утюга из розетки, подошёл к сыну, приложил его к спине и спустил пар, — говорится в сообщении.

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Представитель ГУ МВД рассказал в беседе с РИА "Новости", что педагог, проработавший в школе более 30 лет, не смог справиться с непослушными детьми и сорвался.

В СКР заявили, что в настоящее время проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Дагестане учитель избил школьника линейкой на уроке.

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