Разъярённый трудовик из Воронежской области прижёг утюгом спину пятикласснику

Мать пострадавшего несовершеннолетнего заявила, что мужчина поступил так намеренно.

Жительница Воронежской области заявила, что учитель одной из местных школ обжёг утюгом её сына. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

— Со слов матери пострадавшего мальчика, учитель целенаправленно обжёг его утюгом. Он вынул шнур утюга из розетки, подошёл к сыну, приложил его к спине и спустил пар, — говорится в сообщении.

Представитель ГУ МВД рассказал в беседе с РИА "Новости", что педагог, проработавший в школе более 30 лет, не смог справиться с непослушными детьми и сорвался.

В СКР заявили, что в настоящее время проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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