Колокольцев: Россия намерена продолжать линию на развитие сотрудничества с КНДР

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился в Пхеньяне с председателем парламента КНДР Ким Ён Намом. Министр отметил, что Москва намерена продолжать развивать сотрудничество с северокорейской республикой.
— Глава МВД констатировал, что Россия дорожит отношениями дружбы и добрососедства с КНДР и твёрдо намерена продолжать принципиальную линию на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, — приводит слова Колокольцева официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кроме того, Колокольцев и Ким Ён Нам обсудили, как укреплять дружественные связи двух стран, поговорили об активизации межведомственных контактов, в том числе и по линии правоохранителей.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени