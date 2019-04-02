Колокольцев: Россия намерена продолжать линию на развитие сотрудничества с КНДР

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Колокольцев: Россия намерена продолжать линию на развитие сотрудничества с КНДР

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Владимир Колокольцев. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился в Пхеньяне с председателем парламента КНДР Ким Ён Намом. Министр отметил, что Москва намерена продолжать развивать сотрудничество с северокорейской республикой.

Глава МВД констатировал, что Россия дорожит отношениями дружбы и добрососедства с КНДР и твёрдо намерена продолжать принципиальную линию на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, — приводит слова Колокольцева официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, Колокольцев и Ким Ён Нам обсудили, как укреплять дружественные связи двух стран, поговорили об активизации межведомственных контактов, в том числе и по линии правоохранителей.

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