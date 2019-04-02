Россиян и американцев назвали самыми невоспитанными туристами

Такое мнение выразили не только жители других стран, но и наши соотечественники.

По результатам опроса, проведённого порталом Biletix, российские туристы попали в число самых невоспитанных в мире. Компанию им в списке составили отдыхающие из Китая и США.

Такое мнение выразили не только жители других стран, которые принимали участие в международных опросах, но и наши сограждане. Сразу 44% респондентов дали отрицательный ответ на вопрос "Считаете ли вы россиян вежливыми и воспитанными туристами?". Об обратном заявили 33% опрошенных.

Любопытно, но в большинстве стран мира таковыми считают не только российских, но и китайских туристов. Если россияне приходятся не по нраву жителям заграничных стран привычкой плюхаться с разбега в бассейн, закапывать бычки от сигарет в песок на пляже и другими привычками, то китайцы не угодили любовью громко разговаривать и медленно передвигаться.

А вот самыми воспитанными стали отдыхающие из Японии, Германии и Франции.