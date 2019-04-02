Двое мужчин пострадали при взрыве огнетушителя в Москве

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Двое мужчин пострадали при взрыве огнетушителя в Москве

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Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

По предварительной информации, пострадавшие пытались перезаправить средство пожаротушения.

Двое жителей Москвы госпитализированы после взрыва в здании Всероссийского добровольного пожарного общества на западе столицы. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города, в руках у мужчин взорвался огнетушитель.

На улице Верейской в здании Всероссийского добровольного пожарного общества пытались перезагрузить огнетушитель, но произошёл взрыв. В результате пострадали два человека, — рассказал собеседник агентства.

По данным врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Однако один из них получил травму глаза, другой — серьёзную травму кисти.

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