Двое мужчин пострадали при взрыве огнетушителя в Москве

По предварительной информации, пострадавшие пытались перезаправить средство пожаротушения.

Двое жителей Москвы госпитализированы после взрыва в здании Всероссийского добровольного пожарного общества на западе столицы. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города, в руках у мужчин взорвался огнетушитель.

— На улице Верейской в здании Всероссийского добровольного пожарного общества пытались перезагрузить огнетушитель, но произошёл взрыв. В результате пострадали два человека, — рассказал собеседник агентства.

По данным врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Однако один из них получил травму глаза, другой — серьёзную травму кисти.