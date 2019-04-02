В Подмосковье живодёры отлавливали породистых собак и продавали на мясо

Поймать злодеев удалось благодаря тому, что их чёрная "волга" сильно примелькалась.

В подмосковном районе Ступино стали пропадать собаки. Владельцы сначала не придали этому значения, но, когда почти в каждом доме стало исчезать по питомцу, они посмотрели камеры наблюдения и увидели, что в их районе орудуют воры.

Как сообщил Лайфу один из потерпевших хозяев, который и схватил злоумышленников, у него была русская гончая, которой он лишился по вине живодёров.

— Вместе с друзьями выслеживал этих живодёров около недели, нашли их на 61-м км Симферопольского шоссе в сторону Москвы. На заднем сиденье сидел сын с собакой. Собака была явно под воздействием какого-то вещества. В машине также нашли проводки и удавки. У всей семьи были покусаны руки собаками, — сказал мужчина, пожелавший остаться неназванным.

Как отметил хозяин исчезнувшей собаки, злоумышленники — уроженцы Кореи. Он назвал их "семейным подрядом". Мужчина также добавил, что поймать злодеев удалось благодаря тому, что они ездили на приметной чёрной "волге".

— Мы когда их в полицию привезли, у них был предварительный допрос. С их слов, они сдавали собак на мясо в корейские рестораны в Москве. Каждые три дня возили. Многие думают, что собаки просто убегают, но потом мы посмотрели камеры наблюдения магазинов и были в шоке. Подъезжала "волга" чёрная и закидывала их туда. Они орудовали после выходных, когда люди уезжали с дачи. Я неделю своими силами искал их, днём и ночью, — поделился мужчина.

Он признался, что очень переживает за судьбу своей собаки и надеется, что правоохранителям удастся предотвратить самый страшный вариант развития событий, когда его верный друг станет чьим-нибудь обедом.