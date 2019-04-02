В Петербурге прооперировали одного из пострадавших при взрыве в военной академии

В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на территории Военно-космической академии в Санкт-Петербурге. Как передает ТАСС, одному из раненых сделали операцию, за динамикой его состояния сейчас внимательно наблюдают врачи. Состояние всех пострадавших при этом оценивается как стабильное.

Как уже сообщал Лайф, курсантов среди пострадавших нет. В результате ЧП госпитализировали членов офицерского преподавательского состава: троих мужчин и одну женщину.

После взрыва в Военно-космической академии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.