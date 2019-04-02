Путин: Наращивание связей РФ и Белоруссии отвечает интересам братских народов

Президент России поздравил участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов двух стран.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес участников торжественных собраний в честь Дня единения народов РФ и Белоруссии. В опубликованном на сайте Кремля документе глава государства прежде всего отмечает, что дальнейшее наращивание всевозможных связей двух стран отвечает интересам братских народов России и Белоруссии.

— Дальнейшее наращивание союзнических, партнёрских связей, совершенствование механизмов взаимовыгодной интеграции отвечают коренным интересам наших братских народов, идут в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, — написал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что с момента подписания Договора о создании Союзного государства прошло уже 20 лет и за этот период государствам и нашим народам многое удалось сделать во всех сферах взаимодействия.

— Высокого уровня достигло торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Налажена эффективная координация усилий в области внешней политики, обороны и безопасности, конструктивный и содержательный диалог по парламентской линии, — отметил президент России.

Как говорится в поздравлении, расширяются контакты двух стран не только на государственном, но и на региональном уровне. Активнее сотрудничают между собой деловые и общественные круги. В свою очередь Москва и Минск планомерно работают над сближением национальных законодательств.

Как сообщал Лайф, ранее президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями по случаю праздника. Российский лидер Владимир Путин заявил, что координация усилий стран в сферах обороны и внешней политики помогает укреплять позиции России и Белоруссии в мире.