Ямальский пранкер рассказал, зачем разбил свою "девятку"

Житель Нового Уренгоя, который кувалдой разнёс стоящую на парковке "девятку", признался, что сделал это, чтобы поднять всем горожанам настроение.
— Глубоко извиняюсь. Хотел поднять всем настроение. А то все ходят на Севере без настроения и мёрзнут, а я всегда весёлый человек в жизни. А вышло вот так, — приводит слова пранкера портал Nur24.
Как уже писал Лайф, в Новом Уренгое местный житель разбил автомобиль, который бесхозно стоял на парковке. Нервным мужчиной оказался местный пранкер. На него уже завели уголовное дело.
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