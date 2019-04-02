Ямальский пранкер рассказал, зачем разбил свою "девятку"

Молодой человек не ожидал такого эффекта от своего перформанса, за который ему пришлось извиняться.

Житель Нового Уренгоя, который кувалдой разнёс стоящую на парковке "девятку", признался, что сделал это, чтобы поднять всем горожанам настроение.

— Глубоко извиняюсь. Хотел поднять всем настроение. А то все ходят на Севере без настроения и мёрзнут, а я всегда весёлый человек в жизни. А вышло вот так, — приводит слова пранкера портал Nur24.

Как уже писал Лайф, в Новом Уренгое местный житель разбил автомобиль, который бесхозно стоял на парковке. Нервным мужчиной оказался местный пранкер. На него уже завели уголовное дело.