Уральского хирурга оштрафовали за смерть пациентки

В городе Первоуральске Свердловской области суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей врачу-хирургу после смерти пациентки по причине ненадлежащего исполнения обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
— Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 августа 2018 года в хирургическое отделение больницы поступила женщина. Врач поставил пациентке ошибочный диагноз и при наличии у неё противопоказаний провёл операцию, допустив ряд диагностических, тактических и организационных ошибок.
Позже у женщины начались осложнения, из-за которых она скончалась. Подозреваемый признал свою вину в ходе следствия и возместил родственникам погибшей моральный и материальный ущерб на сумму в 1,1 миллиона рублей.
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