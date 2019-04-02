В ПФР уведомили о новом свидетельстве обязательного пенсионного страхования

Изменения касаются формальной регистрации в системе, на пенсионном обеспечении это никак не отразится.

В РФ больше не будут выдавать привычное свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), все данные будут храниться в электронном виде, информирует пресс-служба Пенсионного фонда России.

В ведомстве указали, что для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, просто открывается номер индивидуального лицевого счёта, по которому можно будет получать все необходимые услуги.

Обычные справки с нужной информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении фонда.

Уточняется, что изменения касаются формальной регистрации в системе, на пенсионном обеспечении это никак не отразится.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что ранее выданные СНИЛС остаются действительными.

Читайте ответы на самые важные вопросы о новом электронном свидетельстве в материале Лайфа "Госдума отменила зелёный СНИЛС. Может ли это затронуть пенсии?".