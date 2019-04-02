В ГП отрицают первое применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной опроверг сообщения СМИ о том, что надзорное ведомство якобы впервые применило нормы нового закона о недопустимости оскорбления госсимволов. Так он отреагировал на историю с граффити в Ярославле.

— Эта информация не соответствует действительности. Мы никакого отношения к этой истории не имеем, — заявил Куренной ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ, чтобы те удалили новость об оскорбительном для президента страны граффити. Меж тем в РКН отметили, что его территориальные органы только проводят профилактическую работу с изданиями с целью выработать "эффективные правоприменительные механизмы". Это направлено на то, чтобы оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения изданий к ответственности.

Что касается самого закона, то он не распространяется на частную переписку, а также не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти. Кроме того, наказание по этому закону может назначить только суд. Более того, все дела, которые будут возбуждаться по данной статье полицией, будут находиться под особым контролем прокуратуры.