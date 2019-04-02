Moody’s оценило шансы на сближение России с Украиной при Зеленском

Эксперты допускают, что Киев может занять более доброжелательную позицию по отношению к Москве, однако кардинального слома ситуации, увы, не ожидается.

Международное рейтинговое агентство Moody's не видит перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы Владимира Зеленского. Такие неутешительные выводы содержатся в отчёте, опубликованном во вторник.

В случае победы кандидата от партии "Слуга народа" Киев может занять более доброжелательную позицию по отношению к Москве, однако это кардинально не переломит текущую ситуацию, убеждены эксперты.

— Полное сближение с Россией маловероятно. Нормализация отношений, вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы, — говорится в отчёте Moody's.

Отсутствие динамики в отношениях с Россией эксперты связывают с тем, что при Зеленском не слишком изменится расклад дел в самой Украине. И если риторика Зеленского по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной, то присоединение Крыма к России и автономию ДНР и ЛНР Зеленский признавать не будет.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. По результатам обработки 99,01% протоколов Зеленский сохраняет лидерство с результатом 30,23% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко набирает 15,92% голосов, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,39% избирателей.