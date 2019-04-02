В Минздраве назвали глупостью мифы о прививках, вызывающих аутизм

В ведомстве отметили, что в течение последних 20 лет занимались изучением данной проблемы.

Сообщения о том, что прививки от кори, краснухи или паротита, поставленные детям до двух лет, могут вызвать аутизм, являются глупостью и не имеют под собой научного объяснения. Об этом ТАСС рассказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

В течение последних 20 лет учёные регулярно изучали проблему взаимосвязи прививок и развития аутизма у маленьких детей, однако найти её так и не удалось.

— Глупость полная, понятно, что это было лет 20 назад сказано. С тех пор огромное количество исследований с миллионами детей не подтвердили это, — рассказала Байбарина.

Она также напомнила об опасности заболевания корью, краснухой и свинкой и о тяжёлых последствиях болезней.

Ранее Лайф писал, что за последние несколько лет число россиян, страдающих аутизмом, увеличилось вдвое.