В Минздраве назвали глупостью мифы о прививках, вызывающих аутизм

Сообщения о том, что прививки от кори, краснухи или паротита, поставленные детям до двух лет, могут вызвать аутизм, являются глупостью и не имеют под собой научного объяснения. Об этом ТАСС рассказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
В течение последних 20 лет учёные регулярно изучали проблему взаимосвязи прививок и развития аутизма у маленьких детей, однако найти её так и не удалось.
— Глупость полная, понятно, что это было лет 20 назад сказано. С тех пор огромное количество исследований с миллионами детей не подтвердили это, — рассказала Байбарина.
Она также напомнила об опасности заболевания корью, краснухой и свинкой и о тяжёлых последствиях болезней.
Ранее Лайф писал, что за последние несколько лет число россиян, страдающих аутизмом, увеличилось вдвое.
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