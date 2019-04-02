Суд остановил строительство на Байкале завода по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил строительство завода по розливу воды в посёлке Култук. Соответствующее определение было опубликовано судом.
Иск в арбитраж подала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, потребовав признать недействительной аренду земельного участка "Аквасибом" у Култукского муниципального образования, вернув землю муниципалитету. Сегодняшнее решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску.
Суд согласился, что без соответствующего запрета арендатор может изменить изначальное состояние участка, что сделает невозможным исполнение будущего судебного акта.
Предварительные слушания по делу были ранее назначены на 7 мая.
Ранее строительство было приостановлено после того, как стало известно, что оно затрагивает болото, на котором обитают краснокнижные птицы. Надзорные органы обнаружили следы разлива нефтепродуктов при обследовании территории. Позднее суд аннулировал экологическую экспертизу по строительству завода.
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