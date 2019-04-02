На Украине завели дело после полёта Бойко и Медведчука в Москву

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы Украины после полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

— Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, будет дана правовая оценка этим фактам, — отметил собеседник издания.

В ГБР подчеркнули, что следствие ведут сотрудники территориального управления ведомства в Киеве.

Напомним, в конце марта в Москве прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, после чего им пригрозили уголовным делом по статье о госизмене.