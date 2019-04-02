Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

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Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросит Евросоюз об отсрочке Брексита.

Выход со сделкой — это наилучшее решение, так что там нужно дальнейшее продление статьи 50 [Лиссабонского договора о Евросоюзе]... и чтобы оно было наиболее коротким, — сказала глава британского кабмина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мэй собирается провести очередное голосование в палате общин по соглашению об условиях выхода страны из ЕС.

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