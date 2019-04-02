Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросит Евросоюз об отсрочке Брексита.

— Выход со сделкой — это наилучшее решение, так что там нужно дальнейшее продление статьи 50 [Лиссабонского договора о Евросоюзе]... и чтобы оно было наиболее коротким, — сказала глава британского кабмина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мэй собирается провести очередное голосование в палате общин по соглашению об условиях выхода страны из ЕС.