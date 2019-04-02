В Калининграде загорелась промзона на площади 1800 кв. метров

Как отметили в МЧС, пожарные отреагировали своевременно, пострадавших в результате ЧП нет.

В Калининграде тушат пожар в промзоне на территории 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом проинформировало ГУ МЧС РФ по Калининградской области.

— В 15:17 поступило сообщение о пожаре на улице Петрозаводской в Калининграде. На открытой территории горят складированные деревянные палеты, от них загорелось здание пилорамы. Общая площадь пожара составила 1800 кв. м. В 16:17 объявлен ранг пожара № 2. В 17:46 объявлены локализация пожара и снижение ранга до 1 БИС. В 18:45 ранг пожара понижен до № 1, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, пожарные отреагировали своевременно, пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, что за день до этого в Калининграде произошёл крупный пожар на заброшенном заводе.