Стало известно, под каким номером выступит Лазарев в полуфинале Евровидения

Представитель нашей страны отметил, что ему достался номер, под которым он любит выступать.

Певец Сергей Лазарев, который будет участвовать на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле, выступит под номером 13 во втором полуфинале. Об этом он рассказал в своём инстаграме.

— Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, — написал Лазарев.

Напомним, что Лазарев исполнит композицию "Scream". Стоит подчеркнуть, что под номером 13 в 2006 году в полуфинале выступал Дима Билан. Тогда он с композицией Never Let You Go занял второе место.