В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар

Читайте также

В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар

13

Фото: © РИА Новости

В украинской пресс-службе ЧС рассказали, что в данный момент возгорание локализовано.

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На открытой территории произошло возгорание травяного настила на площади десять гектаров, загорелось также около 25 отселённых полуразрушенных зданий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что пожар на площади 20 гектаров в настоящее время локализован.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Испания планирует построить солнечную электростанцию в Чернобыле.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×