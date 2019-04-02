В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар

В украинской пресс-службе ЧС рассказали, что в данный момент возгорание локализовано.

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

— На открытой территории произошло возгорание травяного настила на площади десять гектаров, загорелось также около 25 отселённых полуразрушенных зданий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что пожар на площади 20 гектаров в настоящее время локализован.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Испания планирует построить солнечную электростанцию в Чернобыле.