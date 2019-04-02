В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
— На открытой территории произошло возгорание травяного настила на площади десять гектаров, загорелось также около 25 отселённых полуразрушенных зданий, — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что пожар на площади 20 гектаров в настоящее время локализован.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Испания планирует построить солнечную электростанцию в Чернобыле.
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