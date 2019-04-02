Спрей "Септолете плюс" запретили поставлять в Россию

Решение компаний-производителей не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности препаратов.

Компания "КРКА-РУС" прекратит ввоз в Россию антисептического препарата против инфекций полости рта и глотки "Септолете плюс", а компания "Сервье" закрывает поставки противоопухолевого препарата "Мюстофоран". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

— Сообщаем, что компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение компаний-производителей не связано с качеством, эффективностью и безопасностью препаратов.

Ранее японская компания Takeda сообщила, что в апреле прекратит поставку на российский рынок трёх препаратов — "Амитриптилин Никомед", "Метронидазол Никомед" и "Атенолол Никомед".