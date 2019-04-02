Путин поздравил хоровую капеллу имени Юрлова с вековым юбилеем

Президент подчеркнул, что коллектив всегда находится в центре культурной жизни страны и делает её насыщеннее и интереснее, а также радует своим репертуаром публику за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей юбилейного музыкального фестиваля, посвящённого 100-летию Государственной академической хоровой капеллы России имени Александра Александровича Юрлова. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

— Достойно продолжая традиции беззаветного служения искусству, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, вы приобщаете слушателей к богатейшему наследию русской духовной, народной музыки, знакомите их с произведениями известных и незаслуженно забытых композиторов, — отмечается в поздравлении.

Президент также подчеркнул, что капелла всегда находится в центре культурной жизни страны и делает её насыщеннее и интереснее, а также радует своим репертуаром публику за рубежом. Путин добавил, что помимо активной концертной деятельности коллектив принимает участие в реализации востребованных просветительских, общественных, патриотических инициатив, а также уделяет внимание популяризации хорового искусства в РФ.

Согласно сайту капеллы, в 1918 году хор, созданный в начале XX века как небольшой ансамбль в Щёлкове (Подмосковье), был национализирован, а 1 января 1919 года реорганизован в Первый государственный хор. С этой даты и начинается его официальная история.