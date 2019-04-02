Росгвардеец разбил несколько машин и украл печенье из магазинов в Зеленограде

Из некоторых авто злоумышленник похитил вещи владельцев: документы, держатель для мобильного телефона, брелок от сигнализации, два кабеля от телефонов, телефон Samsung.

Полицейские задержали в Зеленограде сотрудника Росгвардии, подозреваемого в повреждении нескольких машин и краже трёх коробок с печеньем из магазинов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Полицейские задержали военнослужащего войсковой части № 7576 в Лунёво. Его подозревают в повреждении нескольких авто и краже из магазина, — приводит агентство слова собеседника. Уточняется, что эта часть относится к войскам Росгвардии.

По данным агентства, в полицию обратились хозяева автомобилей Mitsubishi Outlander, Peugeot 308, Volkswagen Passat и Opel Zafira. Они заявили, что их машины были повреждены. Из некоторых авто злоумышленник похитил вещи владельцев: документы, держатель для мобильного телефона, брелок от сигнализации, два кабеля от телефонов, телефон Samsung.

Затем правоохранители обнаружили кражи из нескольких торговых точек. Оттуда пропали три коробки с печеньем.

— У кафе полицейские задержали 26-летнего военнослужащего, его вина в повреждении машин и краже еды подтвердилась записями с камер видеонаблюдения, — добавил источник.

Позднее стало известно, что молодой человек будет уволен из Росгвардии после завершения проверки.