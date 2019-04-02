В Пентагоне заявили, что Турция предпочтёт "Пэтриот" российским С-400

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В Пентагоне заявили, что Турция предпочтёт "Пэтриот" российским С-400

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Ранее Соединённые Штаты прекратили поставки боевых самолётов F-35 в республику в связи с закупками ПВО из РФ.

Турция предпочтёт американские комплексы ПВО "Пэтриот" российским системам С-400. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности главы Минобороны США Патрик Шанахан.

— Я уверен в предложении по "Пэтриотам", которое мы сделали Турции… Я надеюсь, что мы разрешим проблему, что у них (Турции) будет правильное вооружение, если говорить о системах "Пэтриот" и F-35, — сказал Шанахан.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки Турции истребителей F-35 из-за покупки С-400.

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